Орловцы могут помочь в расследовании наркопреступлений

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-12T12:53:49+03:00

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С сегодняшнего дня в Орле стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Она проходит каждый год, чтобы привлечь население к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, орловцы, осведомленные о деятельности наркоторговцев и притонов, могут обратиться по телефону доверия УМВД России по Орловской области: 41-38-56.

Кроме того, консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить в Орловском наркодиспансере по телефону: 77-07-03, а консультацию психолога по телефону доверия: 44-52-55.

О фактах распространения наркотиков, наличия надписей об их сбыте на зданиях орловцы могут позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы в администрацию Орла: 43-22-12.

Акция продлится до 23 ноября.