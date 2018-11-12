2018-11-12T12:38:23+03:00
Звезды

Старейшая орловская пионервожатая Зоя Измайлова презентует свою книгу «Жизнь-борьба»

Воспоминаниями о времени и самой себе автор поделится в бунинской библиотеке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Старейшая орловская пионервожатая Зоя Измайлова презентует свою книгу «Жизнь-борьба»Старейшая орловская пионервожатая Зоя Измайлова презентует свою книгу «Жизнь-борьба»
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14 ноября в Орловской библиотеке имени Бунина состоится презентация книги Зои Измайлова презентует свою книгу «Жизнь-борьба». Она издана в год празднования 100-летнего юбилея ВЛКСМ издательством «Картуш».

Автор книги, старейшая пионерская вожатая Орловской области, написала книгу воспоминаний о времени и о себе. Она прошла нелегкий жизненный путь.

- В военные годы Зоя Измайлова потеряла родителей. Под ее руководством мальчишки и девчонки вместе с взрослыми участвовали в восстановлении Орла. В 30 лет Зоя лишилась возможности ходить, но продолжала работать с детьми. Три года назад ее наградили медалью Островского «Преодоление». В нашей области такая медаль единственная, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Презентация начнется в 11 утра.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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