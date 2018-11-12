2018-11-12T11:56:35+03:00
Общество

На участке улицы Пушкина в Орле 15 ноября ограничат движение транспорта

Там пройдут ремонтные работы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На участке улицы Пушкина в Орле 15 ноября ограничат движение транспортаНа участке улицы Пушкина в Орле 15 ноября ограничат движение транспортаФото: Архив "КП"
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На днях в Орле на улицах Пушкина и 4-й Курской перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Ограничения для транспорта будут временными. На указанных участках пройдут ремонтные работы.

Так, по улице Пушкина в районе дома № 93 автомобилисты не проедут 15 ноября с 9 до 10 часов утра. В свою очередь, на следующий день, 16 ноября, будет перекрыта улица 4-я Курская в районе дома № 8. Ограничениебудет действовать на этом участке с 9 утра до 14 часов дня.

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