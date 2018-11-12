2018-11-12T11:36:56+03:00
Происшествия

Под Орлом «Мицубиси» сбил пешехода

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В воскресенье вечером, 11 ноября, в поселке Знаменка Орловской области «Мицубиси-Аутлендер» сбил пешехода. ДТП произошло в районе дома № 64 по улице 50 лет Октября.

Автомобиль ехал со стороны переулка Торговый в направлении автодороги «Знаменка-Сабурово» и при повороте налево наехал на мужчину. Пешеход находился на проезжей части дороги слева.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места аварии был доставлен в ООКБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения. Погибших нет.

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