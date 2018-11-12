Под Орлом «Мицубиси» сбил пешехода
В воскресенье вечером, 11 ноября, в поселке Знаменка Орловской области «Мицубиси-Аутлендер» сбил пешехода. ДТП произошло в районе дома № 64 по улице 50 лет Октября.
Автомобиль ехал со стороны переулка Торговый в направлении автодороги «Знаменка-Сабурово» и при повороте налево наехал на мужчину. Пешеход находился на проезжей части дороги слева.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места аварии был доставлен в ООКБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения. Погибших нет.
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