2018-11-12T11:22:06+03:00
Происшествия

Водитель иномарки проехал на «красный» и стал виновником ДТП на Кромском шоссе в Орле

Пассажиру пострадавшего от аварии автомобиля потребовалась госпитализация
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на Кромском шоссе в Орле произошло в воскресенье днем, 11 ноября. Водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» двигался со стороны улицы Автогрейдерной в направлении улицы Машиностроительной.

В районе дома № 4 по Кромскому шоссе при повороте налево в иномарку влетел «Рено-Логан». Он ехал на «красный» сигнал светофора. От столкновения «Шевроле» наехал на бордюрный камень.

- В результате ДТП пассажир «Шевроле» получила телесные повреждения, с места аварии была доставлена в ООКБ. Госпитализирована, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения. Погибших нет.

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