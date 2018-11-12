Водитель иномарки проехал на «красный» и стал виновником ДТП на Кромском шоссе в Орле
ДТП на Кромском шоссе в Орле произошло в воскресенье днем, 11 ноября. Водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» двигался со стороны улицы Автогрейдерной в направлении улицы Машиностроительной.
В районе дома № 4 по Кромскому шоссе при повороте налево в иномарку влетел «Рено-Логан». Он ехал на «красный» сигнал светофора. От столкновения «Шевроле» наехал на бордюрный камень.
- В результате ДТП пассажир «Шевроле» получила телесные повреждения, с места аварии была доставлена в ООКБ. Госпитализирована, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения. Погибших нет.
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