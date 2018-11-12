В Орле сгорел расселенный двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-12T10:45:10+03:00

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В субботу, 10 ноября, в Орле на улице Широко-Холодной загорелся нежилой расселенный дом. ЧП произошло около часа ночи.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило дом целиком. В результате пожара два этажа сгорели полностью на площади 300 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 34 раза, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 18 – на различные происшествия.