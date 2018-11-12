В Орле водитель на иномарке сбил семилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-12T10:11:14+03:00

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В Орле водитель иномарки сбил семилетнюю девочку. ДТП случилось в Северном районе города в минувшую субботу, 10 ноября.

В начале второго часа дня водитель за рулем легковушки «Ауди» ехал по улице Маринченко со стороны Раздольной в направлении улицы Космонавтов. В районе дома №31 несовершеннолетняя пешеход переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте слева направо, по ходу движения автомобиля. Девочка попала под колеса.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.