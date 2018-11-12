В Орле Красный мост не поделили две легковушки
В Орле две легковушки не поделили Красный мост. В результате лобового столкновениядва человека получили травмы.
ДТП произошло утром субботы, 10 ноября. Около половины десятого утра водитель за рулем "Рено Логан" двигался со стороны Гостиной в направлении Покровской и в районе ЦУМа выехал на встречку. Здесь в этот момент двигалась другая легковая иномарка - "Ниссан Ноут". Произошло столкновение.
- В результате ДТП водитель "Ниссан-Ноут" получил телесные повреждения, после осмотра медиками был отпущен. Пассажир "Рено" доставлен в областную клиническую больницу, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 22 ДТП.