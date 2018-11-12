2018-11-12T09:33:29+03:00
Происшествия

В Орле Красный мост не поделили две легковушки

В результате лобового столкновения два человека травмировались
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле две легковушки не поделили Красный мост. В результате лобового столкновениядва человека получили травмы.

ДТП произошло утром субботы, 10 ноября. Около половины десятого утра водитель за рулем "Рено Логан" двигался со стороны Гостиной в направлении Покровской и в районе ЦУМа выехал на встречку. Здесь в этот момент двигалась другая легковая иномарка - "Ниссан Ноут". Произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель "Ниссан-Ноут" получил телесные повреждения, после осмотра медиками был отпущен. Пассажир "Рено" доставлен в областную клиническую больницу, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 22 ДТП.

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