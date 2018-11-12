В школах города Болхова Орловской области после капитального ремонта открыли два спортивных зала
Более 5 миллионов рублей было потрачено на обновления
Фото с сайта облправительства
Изменить размер текста:
В школах города Болхова Орловской области после капитального ремонта открыли два спортивных зала. Речь идет о Гимназии и школе № 3.
Спортзалы открыли еще в начале учебного года. Затраты на ремонт обоих помещений в общей сложности составили более 5 миллионов рублей.
Напомним, сейчас в Орловской области внимание уделяется не только ремонту спортобъектов, но и строительству новых универсальных площадок. Так, в 2018-2019 годах они появятся в Орловском, Свердловском, Болховском, Колпнянском, Троснянском, Хотынецком, Краснозоренском, Залегощенском, Глазуновском, Дмитровском районах, городе Ливны.