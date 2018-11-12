2018-11-12T09:02:55+03:00
Общество

В школах города Болхова Орловской области после капитального ремонта открыли два спортивных зала

Более 5 миллионов рублей было потрачено на обновления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В школах города Болхова Орловской области после капитального ремонта открыли два спортивных зала. Речь идет о Гимназии и школе № 3.

Спортзалы открыли еще в начале учебного года. Затраты на ремонт обоих помещений в общей сложности составили более 5 миллионов рублей.

Напомним, сейчас в Орловской области внимание уделяется не только ремонту спортобъектов, но и строительству новых универсальных площадок. Так, в 2018-2019 годах они появятся в Орловском, Свердловском, Болховском, Колпнянском, Троснянском, Хотынецком, Краснозоренском, Залегощенском, Глазуновском, Дмитровском районах, городе Ливны.

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