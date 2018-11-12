СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-12T08:59:17+03:00

Электроинструменты и стройматериалы на сумму 30 тысяч рублей похитил орловец из чужого сарая Фото: Архив "КП"

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Жительница Свердловского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала стражам порядка, что ночью кто-то проник в ее сарай, сломав замок, и похитил электроинструменты и стройматериалы.

- Общая стоимость похищенного составила порядка 30 тысяч рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оказалось, к краже причастен 31-летний мужчина. Он признал свою вину и пояснил, что сбыл похищенное имущество знакомому.

Следствие продолжается. Орловец находится под подпиской о невыезде.