Творчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке Пушкина

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-12T08:57:16+03:00

Автор представил работы в стиле гравюр и графики

Изменить размер текста: A A

Уникальную выставку «Чеканка по стали» орловцы увидят в библиотеке имени Пушкина с 15 ноября. Работы в стиле гравюр и графики предоставил местный художник Глеб Козлов.

Началом творческого роста художника стали годы учебы в художественном училище. В копилке Глеба Козлова множество интересных работ: ювелирные изделия, лаковая миниатюра, эксклюзивные скульптуры. Но ни одно направление в своем творчестве он не выделяет.

Выставка продлиться до конца ноября.

Прикоснуться к творчеству художника каждый желающий сможет по адресу: улица Гостиная, 2.

Открытие экспозиции состоится в 15 часов.