2018-11-12T08:57:16+03:00
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Творчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке Пушкина

Автор представил работы в стиле гравюр и графики
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Творчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке ПушкинаТворчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке Пушкина
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Уникальную выставку «Чеканка по стали» орловцы увидят в библиотеке имени Пушкина с 15 ноября. Работы в стиле гравюр и графики предоставил местный художник Глеб Козлов.

Началом творческого роста художника стали годы учебы в художественном училище. В копилке Глеба Козлова множество интересных работ: ювелирные изделия, лаковая миниатюра, эксклюзивные скульптуры. Но ни одно направление в своем творчестве он не выделяет.

Выставка продлиться до конца ноября.

Прикоснуться к творчеству художника каждый желающий сможет по адресу: улица Гостиная, 2.

Открытие экспозиции состоится в 15 часов.

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