Творчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке Пушкина
Автор представил работы в стиле гравюр и графики
Творчество орловского художника Глеба Козлова покажут в библиотеке Пушкина
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Уникальную выставку «Чеканка по стали» орловцы увидят в библиотеке имени Пушкина с 15 ноября. Работы в стиле гравюр и графики предоставил местный художник Глеб Козлов.
Началом творческого роста художника стали годы учебы в художественном училище. В копилке Глеба Козлова множество интересных работ: ювелирные изделия, лаковая миниатюра, эксклюзивные скульптуры. Но ни одно направление в своем творчестве он не выделяет.
Выставка продлиться до конца ноября.
Прикоснуться к творчеству художника каждый желающий сможет по адресу: улица Гостиная, 2.
Открытие экспозиции состоится в 15 часов.