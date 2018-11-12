2018-11-12T08:54:46+03:00
Происшествия

Орловец, ударивший приятеля во время ссоры металлическим напильником, более трех лет проведет в тюрьме

От удара у его друга повредилось легкое
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец, ударивший приятеля во время ссоры металлическим напильником, более трех лет проведет в тюрьмеОрловец, ударивший приятеля во время ссоры металлическим напильником, более трех лет проведет в тюрьмеФото: Архив "КП"
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Житель города Дмитровска Орловской области проведет в колонии общего режима три года и четыре месяца. Такое наказание мужчине вынес Орловский областной суд за причинение тяжкого вреда человеку.

Инцидент произошел в мае текущего года.Орловец распивал спиртные напитки со своим другом. Между мужчинами завязалась ссора. Тогда один из них ударил другого металлическим напильником в область шеи. Из-за этого у него повредилось легкое.

- При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие троих несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления, частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, признание вины, раскаяние в содеянном, - сообщает пресс-служба облсуда.

Защитник осужденного посчитал приговор суда суровым и в апелляции попросил смягчить назначенное наказание. Но судебная коллегия оставила решение без изменений.

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