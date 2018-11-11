2018-11-11T12:54:54+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Орле будет морозной

По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -8 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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По прогнозам метеорологов, возможен снегПо прогнозам метеорологов, возможен снегФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новая неделя, 12-18 ноября, в Орле будет морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустят до отметки в -8 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 12 ноября от -6 до -2, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Во вторник, 13 числа, холоднее – от -8 ночью до -2 днем. Ветер южный, скорость 4 м/с. Осадков не предвидится, облачность переменная.

14 ноября, в среду, будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от -7 в ночное время до -1 в дневное. Ветер сохранит направление и скорость.

В четверг, 15 числа, облачность переменная, небольшой снег. Столбики термометров покажут значения от -5 до -1 градуса. Ветер юго-восточный, его скорость до 1 м/с.

В пятницу, 16 ноября, в городе переменная облачность и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с, а температура составит -6 ..-1 градус.

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