СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-11T12:36:15+03:00

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Орловцев предупредили о мошенниках, действующих от имени приставов. В региональном УФССП жителей региона призывают к бдительности.

Так, подобные случаи участились в столичном регионе: мошенники пишут смс-ки или письма на электронную почту под видом судебных приставов с требованием отдать долги.

- Если Вам поступило подобное сообщение, то проверить информацию по задолженностям можно в официальной с помощью бесплатного и общедоступного Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального УФССП или в мобильном приложении, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Также узнать о своих реальных долгах можно обратившись к судебным приставам напрямую с личным визитом в отдел по месту жительства. О подозрении же на мошенничество в УФССП призывают сообщать по телефону доверия ведомства: 8 (4862) 72-52-83.