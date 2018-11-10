2018-11-10T13:43:24+03:00
Звезды

В Орле состоялся показ обновленной версии спектакля «Три истории» от учебного театра «Диагональ»

Его поставили по мотивам трех известных произведений Ивана Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы посмотрели обновленную версию спектакля «Три истории» от учебного театра «Диагональ»Орловцы посмотрели обновленную версию спектакля «Три истории» от учебного театра «Диагональ»
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7 ноября орловцы посмотрели обновленную версию спектакля «Три истории» от учебного театра «Диагональ». Этот проект создали молодые преподаватели кафедры режиссуры и мастерства актёра ОГИК специально для участия в Международном фестивале «Тургенев в Польше», который состоялся в сентябре.

Ранее спектакль назывался «Зинаида. Ася. Вера». Он стал портретом особого типа женщин, созданного русским писателем. Все исполнители являются преподавателями Орловского государственного института культуры. Сценарий на основе текстов Тургенева создала Татьяна Сагайдачная. Она отвечала за режиссуру выступления и сыграла роль Зинаиды. В образе Веры Николаевны была Екатерина Рязанцева, Асю представила Виктория Скакун.

Драматические эскизы, исполненные орловскими актерами, были написаны по мотивам трех известных произведений Ивана Тургенева, в числе которых «Первая любовь», «Ася» и «Фауст». После фестиваля эти три отрывка были доработаны и перенесены на сценические подмостки.

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