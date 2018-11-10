Орловец привез золотую медаль с турнира по вьет-во-дао

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-10T13:20:57+03:00

Несколько боев он завершил досрочно

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Орловец Станислав Носов привез золотую медаль с Кубка России по вьет-во-дао. Это вьетнамское боевое искусство, которое соединяет в себе и приемы рукопашного боя, и работу с холодным оружием, и систему духовного совершенствования.

Станислав провел на турнире три поединка. Два стартовых боя против спортсменов из Краснодарского края и Москвы спортсмен завершил досрочно.

Как сообщает портал «Орел-спорт», финал поединков в весовой категории выше 90 килограмм орловец провел против соперника из Ростова. Единогласным решением судей он был признан победителем Кубка.

Сейчас Станислав Носов является не только действующим спортсменом, но тренером клуба боевых искусств «Боец» в поселке Кромы Орловской области.