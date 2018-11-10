СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-10T12:20:42+03:00

Вопросы тестов будут рассчитаны на сообразительность и логику

Изменить размер текста: A A

Орловчане напишут Всероссийский географический диктант 11 ноября. Эта образовательная акция проводится четвертый год подряд для оценки уровня географической грамотности населения и его мотивация к изучению географии России.

Проверить свои познания может любой. Диктант будет состоять из двух частей, в каждой - 15 вопросов с разной степенью сложности. Вопросы будут рассчитаны на сообразительность и логику.

В Орле диктант пройдет в ОГУ имени Тургенева. Участники напишут его с полудня до 13:10 в аудиториях № 11, № 12, № 116 «Польского» корпуса университета по адресу: улица Комсомольская, 41. Регистрировать участников диктанта будут с 11 утра.

Также диктант пройдет и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.