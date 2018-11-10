Ведущие музеи России предоставили экспонаты для выставки в орловском заповеднике «Спасское-Лутовиново»

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-10T11:53:26+03:00

К 200-летию Ивана Тургенева они передали личные вещи писателя

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Межмузейный выставочный проект «Мне целый мир принадлежал» открылся в заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» в пятницу, 9 ноября. Экспонаты для него к 200-летнему юбилею писателя предоставили ведущие музеи России.

Проект поддержали государственный исторический музей, государственный музей истории российской литературы имени Даля, государственный музей Льва Толстого, государственный музей-заповедник «Абрамцево». Для экспозиции они передали письма, рукописи, фотографии, мебель, книги и другие личные вещи Ивана Тургенева.

Напомним, сам музей-заповедник пока находится в стадии реконструкции. Она завершится в текущем году в декабре.