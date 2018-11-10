СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-10T11:05:48+03:00

Список для ремонта дворов в Орле в грядущем году расширится Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В 2019 году в Орле расширят список ремонта дворов. Об этом сообщили чиновники на прошедшем совещании по перспективам реализации программы благоустройства дворовых территорий. Предварительно в список включили 87 дворов.

Напомним, в этом году в программу первоначально вошло 73 двора. Затем, по ходу работ и экономии средств в него включили еще 5 объектов.

Везде, где было запланировано, асфальт уже уложен. Сейчас только на двух дворовых территориях остались претензии по качеству асфальтового покрытия. Речь идет о дворах домов № 27 по улице Металлургов и № 28 по улице Бурова. После устранения недочетов там поставят скамейки и урны.