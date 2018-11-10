2018-11-10T10:54:19+03:00
Общество

Орловские полицейские составили 144 протокола на работников торговых точек, которые продавали подросткам алкоголь

Теперь им грозит административное наказание
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские составили 144 протокола на работников торговых точек, которые продавали подросткам алкогольОрловские полицейские составили 144 протокола на работников торговых точек, которые продавали подросткам алкогольФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские составили 144 протокола на работников торговых точек, которые продавали подросткам алкоголь. В течение двух недель вместе с представителями молодежных общественных объединений, добровольных народных дружин и «социальных патрулей» правоохранители проверили около тысячи объектов торговли.

- За факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции работникам грозит административное наказание, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе профилактических мероприятий полицейские также провели беседы и раздали памятки, предупреждающие об ответственности за нарушение требований статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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