СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-10T10:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские полицейские составили 144 протокола на работников торговых точек, которые продавали подросткам алкоголь. В течение двух недель вместе с представителями молодежных общественных объединений, добровольных народных дружин и «социальных патрулей» правоохранители проверили около тысячи объектов торговли.

- За факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции работникам грозит административное наказание, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе профилактических мероприятий полицейские также провели беседы и раздали памятки, предупреждающие об ответственности за нарушение требований статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».