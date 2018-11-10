2018-11-10T10:14:42+03:00
Звезды

Орловцы увидят обновленную экспозицию музея Тургенева

Она открылась в день 200-летия писателя
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловцы увидят обновленную экспозицию музея Тургенева. Она открылась 9 ноября, в день 200-летия писателя. На экскурсии от сотрудников музея в каждом из 10-ти залов помимо рассказа экскурсовода звучали фрагменты из произведений великого уроженца орловской земли и музыкальные произведения.

- Обновление экспозиции осуществлялось благодаря поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Орловской области, сообщила Вера Ефремова, директор литературного музея.

Теперь в холле музея можно увидеть портрет отца писателя, Сергея Тургенева. Его написала Ольга Сорокина, известный орловский художник. Особое место в экспозиции уделили теме детства: посетителям музея представили игрушки Тургенева. Здесь же появился и живой уголок. В нем стоит клетка с канарейкой. Она отражает любовь к птицам Варвары Петровны, матери писателя. А на манекены одели ее одежду. Раньше она хранилась в фондах музея.

Изюминкой экспозиции стал «Волшебный фонарь» с персонажами произведений Тургенева. Его изготовили орловские витражисты Алексей и Василий Каревые

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