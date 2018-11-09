СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-09T15:45:35+03:00

В нее вошли лучшие стихи поэта, в том числе те, которые не были опубликованы

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В Орле презентуют книгу Анатолия Шиляева «Над русской равниной». В нее вошли лучшие стихи поэта, в том числе те, которые не были опубликованы.

Итоговая презентация издания состоится 16 ноября в библиотеке имени Бунина. Дочь поэта, писатель Елена Машукова собрала большой материал, разыскала документальные фотографии, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В творчестве автора прослеживаются исторические мотивы, отсылки к героическому прошлому народы, темы родины и любви, поиска смысла человеческой жизни.

КОГДА, ГДЕ?

16 ноября, библиотека имени Бунина. Начало в 15:00.