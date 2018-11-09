В Орле презентуют книгу Анатолия Шиляева «Над русской равниной»
В нее вошли лучшие стихи поэта, в том числе те, которые не были опубликованы
Презентация состоится в "Бунинке"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле презентуют книгу Анатолия Шиляева «Над русской равниной». В нее вошли лучшие стихи поэта, в том числе те, которые не были опубликованы.
Итоговая презентация издания состоится 16 ноября в библиотеке имени Бунина. Дочь поэта, писатель Елена Машукова собрала большой материал, разыскала документальные фотографии, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
В творчестве автора прослеживаются исторические мотивы, отсылки к героическому прошлому народы, темы родины и любви, поиска смысла человеческой жизни.
КОГДА, ГДЕ?
16 ноября, библиотека имени Бунина. Начало в 15:00.