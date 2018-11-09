Прижизненные публикации Тургенева могут увидеть орловцы в «Бунинке»

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-09T15:24:45+03:00

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Прижизненные публикации Ивана Тургенева могут увидеть орловцы в «Бунинке». Библиотека приглашает на интересную выставку жителей и гостей города.

Не пропустите выставку!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уникальная выставка открылась 7 ноября в библиотеке имени Бунина. В экспозицию вошли первые публикации произведений писателя, напечатанные в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русский архив» за 1843-1883 годы.

В экспозицию вошли редкие изданияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Среди них рассказы из его знаменитых «Записок охотника», «Муму», повести – «Степной король Лир», «Бригадир», романы – «Отцы и дети», «Новь», «Дым», стихотворения в прозе, драматургия, - поделились с «КП» организаторы.

Не пропустите!