СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-09T14:46:26+03:00

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Жители и гости Орла принесли цветы Тургеневу. Одноименная акция состоялась у памятника литератору на Тургеневском бережке в его юбилей.

Юбилей классика - праздник для всех жителей ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из череды праздничных событий стала акция под названием «Цветы Тургеневу». Жители и гости города, его руководство, а также представители общественности культурной сферы, студенты и школьники собрались с утра 9 ноября у памятника писателю-орловцу. Здесь прозвучали отрывки из произведений классика, а также поздравления с двухсотым юбилеем со дня рождения писателя.

- Наш земляк внес огромный вклад в развитие интереса к русской культуре во всем мире. Через свои произведения он познакомил читателя в самых разных уголках планеты со своей малой родиной — милой сердцу писателя Орловщиной, - отметил глава администрации Орла Александр Муромский.

Акция состоялась у памятника литератору на Тургеневском бережкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После торжественной части, участники события возложили к монументу цветы.

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