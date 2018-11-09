Лжегазовики украли сбережения у пожилой орловчанки

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-09T14:23:27+03:00

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В Орле лжегазовики украли сбережения у пожилой женщины. В настоящее время Полицейские разыскивают негодяев, похитивших больше 16-ти тысяч рублей у пенсионерки.

Очередной случай так называемого мошенничества на днях произошел в Заводском районе областного центра. В дверь квартиры 88-летней орловчанки постучала незнакомка. Предлог – проверка газового оборудования. Доверчивая пенсионерка пустила женщину в свое жилье. При этом она вела себя решительно, не давая пенсионерке задуматься о происходящем и под разными предлогами уговаривая хозяйку квартиры оставаться на кухне. После такого визита у женщины пропали сбережения, которые она хранила в шкафу.

- Предположительно, когда визитерша и хозяйка жилья были на кухне, в квартиру проник подельник незваной гостьи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области.