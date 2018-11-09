2018-11-09T14:23:27+03:00
Происшествия

Лжегазовики украли сбережения у пожилой орловчанки

Полицейские разыскивают негодяев, похитивших 16 тысяч у пенсионерки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле лжегазовики украли сбережения у пожилой женщины. В настоящее время Полицейские разыскивают негодяев, похитивших больше 16-ти тысяч рублей у пенсионерки.

Очередной случай так называемого мошенничества на днях произошел в Заводском районе областного центра. В дверь квартиры 88-летней орловчанки постучала незнакомка. Предлог – проверка газового оборудования. Доверчивая пенсионерка пустила женщину в свое жилье. При этом она вела себя решительно, не давая пенсионерке задуматься о происходящем и под разными предлогами уговаривая хозяйку квартиры оставаться на кухне. После такого визита у женщины пропали сбережения, которые она хранила в шкафу.

- Предположительно, когда визитерша и хозяйка жилья были на кухне, в квартиру проник подельник незваной гостьи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы отмечают юбилей Тургенева
Появилось видео момента поджога автомобиля в Болховском микрорайоне Орла
Пьяный орловец устроил погром в торговом центре
Орловские школьники познакомились с работой местных производств
Президент поздравил орловцев с юбилеем Тургенева
Больше 40 килограммов хлеба и булок снято с реализации на Орловщине
В Орле художникам вручили медали «200-летие И. С. Тургенева»
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
В Орле пройдет региональный турнир по бочче
Орловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна
«Синицын мост» в Болховском районе Орловской области отремонтируют почти за 5 миллионов рублей
Будущие орловские призывники соревновались в силе и ловкости
В Орле прошла очередная проверка общественного транспорта
До конца ноября на нескольких улицах Орла ограничат движение
В Орле СК проверит обстоятельства гибели мужчины, найденного в реке
Орловцы стали победителями на пробном турнире по спортивному пейнтболу
Под Орлом рыбак обнаружил в водоеме тело мужчины
Редакции «Комсомолки» в Орле вручили благодарственное письмо от УМВД
Праздник «Тургеневская осень» пройдет в Орле в день рождения писателя
Орловские активисты просят прокуратуру проверить работу по укладке асфальта во дворах по улице Металлургов
Орловские школьники повесят рядом с квартирами ветеранов войны красные звезды