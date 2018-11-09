2018-11-09T13:55:16+03:00
Общество

Орловцы отмечают юбилей Тургенева

Так, у музея писателя состоялось театрализованное представление с работой тематических площадок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ОблсоветаФото: пресс-служба Облсовета
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Орловцы с утра празднуют юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. Так, одним из мероприятий стало представление «календарь «Года Тургенева», которое состоялось у музея писателя в Рябиновом сквере.

С 20-ти утра здесь развернулись творческие площадки: «Торжественная аллея», а также выставочная, детская, театральная, литературная, кино и торговая аллеи. Гости праздника познакомились с изделиями народных мастеров, водили хороводы, слушали выступления творческих коллективов города.

Фото: пресс-служба Облсовета

Фото: пресс-служба Облсовета

Нашлось развлечение и для юных жителей города: дети поучаствовали в мастер-классах.

- Возле музея были высажены молодые деревья рябины – руководство региона и представители Областного совета приняли участие в высадке, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

После участники торжеств осмотрели обновлённую экспозицию музея И. С. Тургенева.

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