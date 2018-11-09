Появилось видео момента поджога автомобиля в Болховском микрорайоне Орла
В социальных сетях появилось видео поджога автомобиля в Болховском микрорайоне Орла. На записи зампечтален сам пироман и момент возгорания машин.
Видеозапись появилась в городском сообществев в соцсети "ВКонтакте". На нем виден момент поджога.
Инцидент произошел нынешней ночью, с 8-го на 9-е ноября. Несколько автомобилей пострадали от рук поджигателя, личность которого сейчас устанавливает полиция: возбуждено уголовное дело.
- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.
"КП" следит за развитием ситуации.
Поджог авто в Болховском микрорайоне Орла.Источник: https://vk.com/konubri