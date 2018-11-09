2018-11-09T12:40:28+03:00
Происшествия

Появилось видео момента поджога автомобиля в Болховском микрорайоне Орла

В пожаре на парковке пострадало несколько автомобилей [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Скриншот видеоСкриншот видео
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В социальных сетях появилось видео поджога автомобиля в Болховском микрорайоне Орла. На записи зампечтален сам пироман и момент возгорания машин.

Видеозапись появилась в городском сообществев в соцсети "ВКонтакте". На нем виден момент поджога.

Инцидент произошел нынешней ночью, с 8-го на 9-е ноября. Несколько автомобилей пострадали от рук поджигателя, личность которого сейчас устанавливает полиция: возбуждено уголовное дело.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

"КП" следит за развитием ситуации.

Поджог авто в Болховском микрорайоне Орла.Источник: https://vk.com/konubri

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