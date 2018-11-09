2018-11-09T12:16:34+03:00
Происшествия

Пьяный орловец устроил погром в торговом центре

43-летнего дебошира задержали сотрудники Росгвардии
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле пьяный местный житель устроил погром в торговом центре. 43-летнего дебошира задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в крупном ТЦ в Заводском районе города. Находясь в состоянии подшофе дебошир разбил двери строения, повредил другое имущество торгового центра. Охранники вызвали вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы хулигана задержали.

- Объяснить свое неадекватное поведение нетрезвый мужчина не смог, его передали полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудникам ОВД предстоит разобраться в инциденте.

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