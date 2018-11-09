Президент поздравил орловцев с юбилеем Тургенева

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-09T10:55:43+03:00

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Сегодня, 9 ноября, жители Орловской области принимают поздравления с юбилейной датой со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Праздничное послание адресовал орловцам Президент России Владимир Путин.

- Наполненное искренней любовью к России, нашим национальным традициям и обычаям, переживаниями за развитие общественной жизни страны - творчество великого русского писателя оказало огромное духовное влияние на многие поколения, стало настоящим явлением в отечественной и мировой литературе.

Отмечу, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных городах России, но, конечно, главный праздник состоится здесь, на орловской земле - родине писателя. Уверен, что такие масштабные мероприятия имеют большое значение, они воспитывают у молодежи интерес к русской литературе, гордость за наше богатейшее историческое, культурное наследие, - обратился Владимир Владимирович в своем послании.

Также он пожелал орловцам успехов, ярких и незабываемых впечатлений.