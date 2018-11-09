В Орле художникам вручили медали «200-летие И. С. Тургенева»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-09T10:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле по случаю 200-летнего юбилея Ивана Тургенева художникам вручили памятные медали. Награды получили представители всероссийского и регионального Союзов художников России.

В преддверии юбилея в регионе прошло, и работает по нынешний день, немалое количество тематических выставок, так или иначе связанных с жизнью и творчеством писателя-орловца.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Одна из самых масштабных– Всероссийская художественная выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ IV» откроется сегодня, а первая состоялась в Орле целых 20 лет назад.

- Напомним, что открытие выставки состоится сегодня, 9 ноября, в 13.00 в выставочных залах Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел. Вся экспозиция разместится на девяти площадках города Орла. На выставке будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.