2018-11-08T17:03:14+03:00
Общество

Орловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна

Из-за высокой концентрации вредных веществ качество воды ухудшилось
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая СоснаОрловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая СоснаФото: Архив "КП"
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Ливенский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна. Возмещения ущерба, причиненного водному объекту, в судебном порядке добилась природоохранная межрайонная прокуратура.

Напомним, ранее была проведена проверка соблюдения законодательства со стороны ООО «Ливны Сахар». Из-за высокой концентрации вредных веществ, попадающих со стоками в реку, качество природных вод ухудшилось.

- Суд обязал предприятие выплатить компенсацию ущерба в размере более 1,9 миллионов рублей, - сообщили в региональной прокуратуре.

Сейчас решение суда исполнено. Организация выплатила сумму причиненного вреда.

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