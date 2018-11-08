Орловский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна
Ливенский сахарный завод заплатит около 2 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Быстрая Сосна. Возмещения ущерба, причиненного водному объекту, в судебном порядке добилась природоохранная межрайонная прокуратура.
Напомним, ранее была проведена проверка соблюдения законодательства со стороны ООО «Ливны Сахар». Из-за высокой концентрации вредных веществ, попадающих со стоками в реку, качество природных вод ухудшилось.
- Суд обязал предприятие выплатить компенсацию ущерба в размере более 1,9 миллионов рублей, - сообщили в региональной прокуратуре.
Сейчас решение суда исполнено. Организация выплатила сумму причиненного вреда.