2018-11-08T16:50:17+03:00
Общество

«Синицын мост» в Болховском районе Орловской области отремонтируют почти за 5 миллионов рублей

Движение по нему планируется возобновить в середине ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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«Синицын мост» в Болховском районе Орловской области отремонтируют почти за 5 миллионов рублей. Средства направлены из регионального Дорожного фонда. Об этом сообщает портал регионального Правительства.

Этот мост проходит через глубокий овраг. Назван он так в честь его строителя Петра Синицына. Сам мост представлял собой две кирпичные арки, между которыми проходила подпорная стена. Она была сделана еще в середине минувшего столетия.

Напомним, год назад мост закрыли для движения по причине того, что часть пешеходного перехода обрушилась. Тогда местная администрация подготовила проектно-сметную документацию на ремонт и получила положительное заключение экспертизы.

Ремонт моста стартовал этим летом. Уже сейчас он находится в стадии завершения. Здесь положен асфальт, установлены металлические отбойники и водоотводная труба. Движение по мосту планируется возобновить в середине ноября.

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