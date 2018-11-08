СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-08T16:41:03+03:00

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Будущие орловские призывники соревновались в силе и ловкости. Свои навыки орловцы продемонстрировали на конкурсе «В армии служить почетно», который сотсоялся в Орле сегодня, 8 ноября.

На базе одной из воинских частей орловцы показали правила строевой подготовки и обращения с знаменитым автоматом Калашникова. Уже совсем скоро конкурсантам предстоит стать частью вооруженных сил России.

Напомним, День призывника был учрежден Президентом России 12 ноября 1992 года. С тех пор в стране было немало сделано для восстановления престижа военной службы.