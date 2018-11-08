В Орле прошла очередная проверка общественного транспорта

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-08T16:34:10+03:00

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В Орле прошла очередная проверка работы перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Состояние и соблюдение маршрутов находятся на ежедневном контроле у дорожного надзора.

Накануне ранним утром, 7 ноября, были проверены транспортные средства трех предпринимателей. Ранее получившие замечания перевозчики исправились и устранили недостатки. Теперь внешний вид транспорта соответствует требованиям, в салонах проводится влажная уборка, медработники и механики присутствуют на местах.

Пока за минувшую неделю предписаний за нарушения контрактов выписано не было. Работа по проверке автобусов продолжится. Ею займутся сотрудники ГИБДД и транспортной инспекции.