До конца ноября на нескольких улицах Орла ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-08T15:38:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле до конца ноября на нескольких участках городских дорог ограничат движение транспорта. Водителям стоит проявить юдительность.

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Орла, временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ и продлятся они до 30 числа текущего месяца.

Так, движение будет ограничено на Карачевской улице (участок от 2-й Посадской до Колхозной улицы), а также на Комсомольской – на участке от Авиационной до Кромской.