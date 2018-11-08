2018-11-08T15:38:02+03:00
Общество

До конца ноября на нескольких улицах Орла ограничат движение

Водителям стоит быть осторожнее – ведутся ремонтные работы
Ольга СУПОНЕВА
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Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работВременные неудобства связаны с проведением ремонтных работФото: "КП" Архив
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В Орле до конца ноября на нескольких участках городских дорог ограничат движение транспорта. Водителям стоит проявить юдительность.

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Орла, временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ и продлятся они до 30 числа текущего месяца.

Так, движение будет ограничено на Карачевской улице (участок от 2-й Посадской до Колхозной улицы), а также на Комсомольской – на участке от Авиационной до Кромской.

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