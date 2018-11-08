До конца ноября на нескольких улицах Орла ограничат движение
Водителям стоит быть осторожнее – ведутся ремонтные работы
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работФото: "КП" Архив
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В Орле до конца ноября на нескольких участках городских дорог ограничат движение транспорта. Водителям стоит проявить юдительность.
Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Орла, временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ и продлятся они до 30 числа текущего месяца.
Так, движение будет ограничено на Карачевской улице (участок от 2-й Посадской до Колхозной улицы), а также на Комсомольской – на участке от Авиационной до Кромской.