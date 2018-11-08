2018-11-08T14:30:05+03:00
Происшествия

В Орле СК проверит обстоятельства гибели мужчины, найденного в реке

В настоящее время установлена его личность
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel.sledcom.ruФото: orel.sledcom.ru
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В Орле СК проверит обстоятельства гибели мужчины, найденного в реке. В настоящее время установлена его личность.

Как уже писала «КП», сегодня утром рыбак в поселке Знаменка обнаружил в реке Цон тело мужчины. Спасатели извлекли его из воды. Погибшим оказался 37-летний ранее судимый житель Северного района областного центра. Судя по внешним признакам, в воде он провел длительное время.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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