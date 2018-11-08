СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-08T13:32:30+03:00

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Орловцы стали победителями на пробном турнире по спортивному пейнтболу. В соревнованиях принимали участия команды из соседних регионов.

Спортивное состязание состоялось на прошлой неделе, 3 ноября. В него вошел общекомандный зачет и спарринг-встречи. Оценивала схватки судейская бригада из города Курска.

В результате, в обоих зачетах звания победителя удостоилась орловская команда «Квазар», которая не так давно стала лучшей на кубке Тульской области по пейнтболу. Второе место в общекомандном зачете также завоевали местные спортсмены – команда «Зверьки», а почетная «бронза» досталась «Пересвету» из Курска.

В спарринге на первом месте, опять же, оказался «Квазар», на втором – «Тамбовские волки» из Тамбова, на третьем - «Орлы».