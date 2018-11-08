Орловцы стали победителями на пробном турнире по спортивному пейнтболу
Орловцы стали победителями на пробном турнире по спортивному пейнтболу. В соревнованиях принимали участия команды из соседних регионов.
Спортивное состязание состоялось на прошлой неделе, 3 ноября. В него вошел общекомандный зачет и спарринг-встречи. Оценивала схватки судейская бригада из города Курска.
В результате, в обоих зачетах звания победителя удостоилась орловская команда «Квазар», которая не так давно стала лучшей на кубке Тульской области по пейнтболу. Второе место в общекомандном зачете также завоевали местные спортсмены – команда «Зверьки», а почетная «бронза» досталась «Пересвету» из Курска.
В спарринге на первом месте, опять же, оказался «Квазар», на втором – «Тамбовские волки» из Тамбова, на третьем - «Орлы».