Под Орлом рыбак обнаружил в водоеме тело мужчины
Происшествие случилось на реке Цон
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Под Орлом рыбак обнаружил в водоеме тело мужчины. Происшествие случилось на реке Цон.
Информация об утопленнике поступила сегодня утром, 8 ноября, спасателям. Мужчина, ловивший рыбу в реке в поселке Знаменка под Орлом, обнаружил тело. Спасатели прибыли на место и извлекли его из воды.
- В 11:00 тело мужчины извлечено из воды, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. - Его передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.