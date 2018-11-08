СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-08T13:13:34+03:00

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Под Орлом рыбак обнаружил в водоеме тело мужчины. Происшествие случилось на реке Цон.

Информация об утопленнике поступила сегодня утром, 8 ноября, спасателям. Мужчина, ловивший рыбу в реке в поселке Знаменка под Орлом, обнаружил тело. Спасатели прибыли на место и извлекли его из воды.

- В 11:00 тело мужчины извлечено из воды, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. - Его передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.