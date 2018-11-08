Редакции «Комсомолки» в Орле вручили благодарственное письмо от УМВД

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-08T12:37:36+03:00

Торжественное награждение представителей СМИ состоялось в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел

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Редакции «Комсомольской Правды» в Орле вручили благодарственное письмо от регионального УМВД. Торжественное награждение представителей СМИ состоялось в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел.

Благодарственное письмо за освещение повседневной деятельности органов внутренних дел и материалы, способствующие предупреждению правонарушений, а также за активное взаимодействие, открытую, конструктивную позицию региональному редактору «КП-Орел» Ольге Супоневой вручил главный полицейский Орловской области Юрий Савенков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Журналисты верно, по-особенному чувствуют потребности современного общества, отстаивая интересы граждан. Влияние четвертой власти все растет, - отметил начальник УМВД.

В ходе мероприятия ценными подарками, дипломами и благодарностями поощрили представителей СМИ областного центра и районов, а также представителей общественности.