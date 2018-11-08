СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-08T11:37:53+03:00

Праздник «Тургеневская осень» пройдет в Орле в день рождения писателя

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9 ноября в сквере возле Государственного литературного музея имени Ивана Тургенева начнётся праздничная программа «Тургеневская осень», посвященная 200-летнему юбилею со дня рождения писателя.

На аллеях будут представлены самые значимые творческие проекты, проведенные в Орле в рамках празднования юбилейной даты. В их числе «Тургеневская девушка», «Мода на русское», «Тургенев – взгляд в будущее», «Тургеневский бережок».

Гостей ожидают фотовыставка, выставка старинных самоваров, экспозиция произведений народного искусства и художественных промыслов Орловщины, выступят лучшие орловские творческие коллективы и солисты. Кроме того, на празднике орловцы смогут принять участие в народных играх и забавах.

Специальную программу подготовили и детские библиотеки Орла для маленьких читателей. Их ждет встреча с персонажами русских сказок.

Кульминацией праздника станет торжественная церемония посадки саженца рябины в Тургеневском сквере.