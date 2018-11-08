Орловские активисты просят прокуратуру проверить работу по укладке асфальта во дворах по улице Металлургов

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-08T11:35:51+03:00

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Орловские активисты обратились в прокуратуру: они просят проверить работу по укладке асфальта во дворах по улице Металлургов. Дело в том, что при выпадении осадков жители домов вынуждены проходить к подъездам по бордюрам из-за обилия воды.

- В ходе работ, которые провели еще в 2017 году, не были соблюдены уклоны для слива воды. В итоге сейчас жители шести домов весной, осенью, и даже летом при сильных дождях вынуждены заходить в свои подъезды по торчащим из воды поребрикам, так как других вариантов нет, - подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

По словам активистов, проблемными являются дворы домов № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 44 по улице Металлургов и № 21, № 23, № 25 по Наугорскому шоссе. Из-за того, что в проектах благоустройства были допущены нарушения, вода скапливается на заасфальтированных участках, а затем заливает подвалы домов.

- Необходимо было еще на стадии проектирования предусмотреть эту ситуацию, чтобы избежать тех результатов, которые мы видим сейчас, - добавили активисты.