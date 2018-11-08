2018-11-08T11:17:45+03:00
Общество

Орловские школьники повесят рядом с квартирами ветеранов войны красные звезды

За период акции они разместят порядка 150 символов доблести и отваги
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В период с 9 ноября по 12 декабря орловские школьники разместят около 150 звезд рядом с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн. Символы доблести и отваги повесят в рамках патриотической акции «Дом со звездой».

Уже завтра, 9 ноября, красные звезды размером 5 сантиметров появятся на квартирах 17 ветеранов. Как сообщает пресс-служба мэрии, перед размещением памятных знаков на двери в лицеях № 22, № 32, и № 40 пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов и их родственников, членов общественных, молодежных, патриотических организаций, а также жителей Орла. В субботу, 10 ноября, школьники вручат звезды еще семи ветеранам.

Напомним, акция «Дом со звездой» стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Ее инициатором стал орловский губернатор.

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