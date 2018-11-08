2018-11-08T10:38:54+03:00
Общество

Подрядчики устраняют последние замечания в орловских дворах

Городская программа по ремонту завершается
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Подрядчики устраняют последние замечания в орловских дворахПодрядчики устраняют последние замечания в орловских дворахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На этой неделе в Орле положили асфальт в 78 дворах, включенных в программу ремонта на 2018 год. Пока подрядчики устанавливают урны и скамейки, а также устраняют последние замечания, которые комиссия выявила при проверках.

После комиссионной проверки двора домов № 17 и № 19 по улице Рощинской на территорию снова приехала строительная техника. По словам чиновников, там идет благоустройство детской площадки. Бордюры и пешеходные дорожки тяжелая техника повредила при завозе материалов.

Ситуацию во дворе дома № 52 по улице Октябрьской также исправят в ближайшее время. Несмотря на окончание ремонта, подрядчик забыл выполнить съезды и пандусы.

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