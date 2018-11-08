Следственный комитет проводит для орловских детей конкурс «Юный следователь»

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-08T10:12:06+03:00

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СК РФ организовывает ежегодный конкурс «Юный следователь», для детей сотрудников и работников Следственного комитета, профильных образовательных организаций и кадетских классов СК, а также учащиеся школ в возрасте от 11 до 17 лет. Победителей поощрят путевками в лучшие российские лагеря, такие как «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена».

Анкету на участие нужно подать до 15 ноября по адресу электронной почты: tarasova_ao@sledcom.ru. Сам конкурс будет проводиться в два этапа. Сначала с 1 по 15 декабря участники представляют конкурсное задание, которое включает в себя исследовательскую работу по тематике «История следствия», эссе и викторину, а также портфолио с копиями грамот, дипломов с достижениями в юриспруденции, истории и обществознании за последние три года.

На втором этапе конкурса, который пройдет с 10 по 20 января комиссия будет изучать материалы участников, прошедших первый этап. По итогам будет сформирован общий рейтинг и определены победители.

Дополнительную информацию можно получить в кадровом подразделении следственного управления по телефонам: 77-49-48; 77-47-38 или по адресу: улица Комсомольская, 231.