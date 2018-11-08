2018-11-08T09:56:28+03:00
Звезды

Премьеру спектакля «Лаврецкий» представит 9 ноября орловский театр «Русский стиль»

Он поставлен по мотивам романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Премьеру спектакля «Лаврецкий» представит 9 ноября орловский театр «Русский стиль»Премьеру спектакля «Лаврецкий» представит 9 ноября орловский театр «Русский стиль»
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Премьеру спектакля «Лаврецкий» представит 9 ноября орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени Бахтина. Он поставлен по мотивам романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». Во время постановки орловцам предстоит провести параллели между миром «дворянских гнезд» 19 века и современностью.

- Иван Тургенев стал новатором в драматургии, принеся в театр тонкий психологизм, внимание к движениям человеческой души. К постановке текста классика «Русский стиль» также отнесся новаторски, - рассказал режиссер спектакля Валерий Симоненко.

В главных ролях сыграют артисты Владимир Верижников, Любовь Литвиненко, Александр Столяров, Татьяна Симоненко, Ольга Тищенко, Роман Гусаков, Александр Липов.

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