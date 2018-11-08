2018-11-08T09:24:48+03:00
Происшествия

В орловской глубинке сгорел дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В минувшую среду, 7 ноября, в орловской глубинке сгорел дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

ЧП случилось в одном из сел Кромского района. Спасателям поступил сигнал о том, что полыхает нежилой дом. К моменту их приезда строение уже горело изнутри по всей площади. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 50 квадратных метров. Обрушилась кровля.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки орловские спасатели 9 раз выезжали на борьбу с огнем.

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