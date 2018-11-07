2018-11-07T17:11:59+03:00
Звезды

«Сон о крохотном счастье»: в Орле состоялась театральная премьера

Новое прочтение повести «Муму» Тургенева приняли на ура [фото]
Наталья Меркулова
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На сцене театра имени Тургенева ожила пьеса "Муму"На сцене театра имени Тургенева ожила пьеса "Муму"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 6 ноября, на сцене Орловского театра имени Тургенева ждало настоящее открытие – спектакль Антона Карташева «Безмолвие» по повести Тургенева «Муму».

С первых минут театральное действо завораживает внимание зрителя. На сцене - декорации в стиле минимализм. Затем гаснет свет, зал погружается во мрак и история начинается.

Спектакль полон символов и образов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль полон символов и образовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зритель оказывается в чужом сне, в котором стираются границы между реальностью и иллюзией. Даже герои в этом сне сбрасывают маски и превращаются в нечто гротескное. Однако сюжет повести остается неизменным, и каждый с легкостью узнает знакомых персонажей.

«Безмолвие» - это новое «неклассическое» прочтение повести Тургенева, его эмоциональное восприятие. Спектакль наполнен множеством символов, окруженных мистикой и таинственностью.

Повторный показ состоится 7, 11 ноября, а также 12 декабря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Повторный показ состоится 7, 11 ноября, а также 12 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Постановка Антона Карташева динамична, музыкальна, загадочна. Она никого не оставляет равнодушным: премьерный показ был принят зрителя на ура!

КОГДА? ГДЕ?

Повторный показ состоится 7, 11 ноября, а также 12 декабря. Успейте купить билеты!

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