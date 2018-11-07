Орловский областной выставочный центр открывает экспозицию к 200-летию Тургенева

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-07T15:46:12+03:00

В ней будут представлены 90 произведений художников со всей страны

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Уже завтра, 8 ноября, в Орловском областном выставочном центре откроется художественная выставка, посвященная 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева. В экспозиции будут представлены 90 произведений художников - членов Российской академии художеств, преподавателей и студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Все работы посвящены непосредственно творчеству Ивана Тургенева. Они написаны в жанрах пейзажа, портрета, иллюстраций к его произведениям.

Выставка будет работать до 2 декабря.

Открытие запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.