Орловцы смогут купить елку на 29 базарах

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-07T15:38:11+03:00

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Вчера в Орле стартовал прием заявок на размещение елочных базаров. На выбор предпринимателям предоставили 29 адресов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аукцион продлится до 4 декабря. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую цену лота. Стоимость стартует с 11 585 рублей. Выигравший аукцион предприниматель получит право на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря. Итоги конкурса станут известны 7 декабря.

Заявки на аукцион необходимо предоставить в финансово-экономическое управление по адресу: Пролетарская гора, 1 (кабинет № 424).

В целом, елочные базары появятся в Орле по следующим адресам: площадь Юности, переулок Трамвайный, улица Пушкина в районе дома № 20, улица 5-го Августа в районе дома № 19, улица 3-я Курская в районе дома № 2, улица Московская в районе дома № 112, улица Льва Толстого в районе дома № 19, Комсомольская площадь в районе дома № 77, улица Комсомольская в районе домов № 78 Б, № 106, № 196, № 231, № 242, № 356, № 384, улица Планерная в районе дома № 69, улица Машкарина в районе дома № 10, улица Карачевская в районе дома № 144, улица Блынского в районе дома № 2, улица Металлургов, улица Раздольная в районе дома № 86, площадь Жукова, улица Октябрьская в районе дома № 60, улица Полесская в районе дома № 53, улица 8 Марта в районе дома № 19, улица Приборостроительная в районе дома № 44, улица Октябрьская в районе дома № 120, Наугорское шоссе в районе дома № 48, улица Генерала Родина в районе дома № 52.