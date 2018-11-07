В Орле улицу Маяковского не поделили «Ларгус» и «Тойота»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-07T14:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием двух автомобилей на улице Маяковского в Орле произошло вчера утром, 6 ноября. 34-летний водитель «Тойота РАФ-4» двигалась со стороны улицы Мопра и в районе дома № 56 по улице Маяковского врезалась в «Лада Ларгус», который ехал со стороны улицы Гагарина.

- В результате аварии телесные повреждения получили 4-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» и 60-летний пассажир «Лады». Им была оказана медицинская помощь на месте, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.