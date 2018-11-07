2018-11-07T14:45:32+03:00
Происшествия

В Орле улицу Маяковского не поделили «Ларгус» и «Тойота»

Двум пассажирам медики оказали помощь на месте
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

ДТП с участием двух автомобилей на улице Маяковского в Орле произошло вчера утром, 6 ноября. 34-летний водитель «Тойота РАФ-4» двигалась со стороны улицы Мопра и в районе дома № 56 по улице Маяковского врезалась в «Лада Ларгус», который ехал со стороны улицы Гагарина.

- В результате аварии телесные повреждения получили 4-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» и 60-летний пассажир «Лады». Им была оказана медицинская помощь на месте, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сон о крохотном счастье»: в Орле состоялась театральная премьера
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Обвиняемого в многомилионном мошенничестве орловского бизнесмена Илью Дисмана выпустили из СИЗО на свободу
Орловский областной выставочный центр открывает экспозицию к 200-летию Тургенева
Орловцы смогут купить елку на 29 базарах
На орловской трассе фура едва не раздавила пешехода
В ДТП под Орлом пострадала 65-летняя женщина
35 спортплощадок в Орле будут работать зимой
Подрядчики исправят замечания по благоустройству парка «Ботаника» и сквера «Дворянское гнездо» в Орле
Орловщина закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов
Выставка о медике-хирурге и литераторе Павле Пясецком открылась сегодня в Орловском краеведческом музее